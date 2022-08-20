41 قتيلا بحريق كنيسة في مصر وعباس يثير زوبعة في برلين

يمكن اعتبار الأسبوع الفائت أسبوع الحرائق والجفاف، فقد بدأ مع مأساة في كنيسة “أبو سيفين” في مصر حيث قُتل 41 شخصاً، وسرعان ما اندلعت الحرائق في الجزائر مستعيدة مشاهد العام الماضي ومخاوفه.

أما الجفاف فقد بدأ يدق ناقوس الخطر في أوروبا والصين.

ولا يعني تقدم الحرائق والجفاف أنهما البطلان الوحيدان على المسرح العالمي، فقد استمرت الحرب في أوكرانيا وما إن انتهت التدريبات الصينية غير المسبوقة حتى اختبر الجيش الأميركي صاروخاً باليستياً نووياً، وعرضت تايوان مقاتلتها الأكثر تطوراً.

إلى هذا عادت استعادت الكويت وإيران العلاقات وكذلك فعلت تركيا وإسرائيل.

وفيما أثار الرئيس الفلسطيني زوبعة في برلين بقيت عملية طعن كاتب “آيات شيطانية” سلمان رشدي عنواناً بارزاً.

هنا، جردة عن أبرز أحداث الأسبوع.

41 قتيلا بحريق كنيسة في مصر

كنيسة “الشهيد أبو سيفين” (مواقع التواصل الاجتماعي)



قتل 41 شخصاً في حريق كبير اندلع الأحد 14 أغسطس (آب)، بكنيسة “الشهيد أبو سيفين” غرب العاصمة المصرية أثناء القداس الصباحي، وفق ما ذكرت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية.

استئناف العلاقات بين الكويت وإيران

السفير الكويتي لدى طهران بدر عبدالله المنيخ خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران (أ ف ب)



عينت الكويت الأحد سفيراً لها لدى إيران، بحسب ما أعلن البلدان، وبذلك تكون الكويت الدولة الخليجية الأولى التي تعيد العلاقات الدبلوماسية مع طهران منذ خفض تمثيلها عام 2016 تضامناً مع السعودية، بسبب الهجوم على بعثتها الدبلوماسية وحرق مبنى السفارة وإنزال العلم السعودي من جانب محتجين إيرانيين على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر إثر إدانته في قضايا تتعلق بالإرهاب.

أميركا تختبر صاروخا باليستيا نووياً

إطلاق صاروخ “مينيتمان 3” الباليستي العابر للقارات خلال تجارب تطويره عام 2020 (أ ف ب)



قال الجيش الأميركي، الثلاثاء، إنه أجرى اختباراً لصاروخ “مينيتمان 3” الباليستي العابر للقارات الذي تأجل إطلاقه لتجنب تصعيد التوتر مع الصين خلال استعراضها للقوة قرب تايوان في وقت سابق هذا الشهر.

حرائق تودي بـ38 جزائرياً

أضرارالحرائق التي التهمت غابات ولاية الطارف في الجزائر (أ ف ب)



أودت حرائق اندلعت، الأربعاء، في غابات 14 ولاية في الجزائر بـ38 شخصاً على الأقل وخلفت دماراً واسعاً.

تايوان تعرض مقاتلتها الأكثر تطوراً

أجرت تايوان مناورات حاكت خلالها كيفية التصدي لغزو صيني محتمل (أ ف ب)



عرضت تايوان، الأربعاء، مقاتلتها الأكثر تطوراً وهي طائرة حربية أميركية الصنع من طراز “أف 16- في” مزودة بصواريخ، وذلك خلال طلعة ليلية نادرة أعقبت مناورات عسكرية غير مسبوقة أجرتها الصين قبالة سواحل الجزيرة.

إسرائيل وتركيا تعلنان عودة العلاقات إلى مجاريها

رئيس وزراء إسرائيل يائير لبيد ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو (أ ف ب)



أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، الأربعاء، أن حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا بعد سنوات من التوتر بين الدولتين.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو إن كلاً من تركيا وإسرائيل ستعيد تعيين سفير لدى الأخرى في خطوة مهمة في جهود البلدين لتطبيع العلاقات.

استقالة محافظ “المركزي المصري”

المحافظ المستقيل طارق عامر (أ ب)

بشكل مفاجئ استقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الأربعاء، من منصبه بعد سبع سنوات أمضاها في ظل تحديات اقتصادية كبيرة واجهت الدولة المصرية.

وقد طرحت هذه الخطوة سؤالاً عما إذا كانت المفاوضات مع صندوق النقد الدولى هي ما أطاح به.

الصين تطلق “إنذار الجفاف”

بلغت الحرارة في بعض مناطق الصين 45 درجة مئوية (أ ف ب)



أصدرت الصين، الخميس، التحذير الوطني الأول من حالة الجفاف هذا العام، فيما تكافح السلطات حرائق الغابات وتحشد فرقاً متخصصة لحماية المحاصيل من درجات الحرارة الحارقة عبر حوض نهر يانغتسي.

المدير المالي السابق لمنظمة ترمب يقر بالتهرب الضريبي

وافق آلن فيسلبيرغ على الإدلاء بشهادته في جلسة محاكمة منظمة ترمب (رويترز)



أقر المدير المالي السابق لمنظمة ترمب، آلن فيسلبيرغ، الخميس، بذنبه في 15 تهمة تتعلق بالاحتيال والتهرب الضريبي وتشمل 1.76 مليون دولار من المداخيل غير المبلغ عنها بين عامي 2005 و2021.

ووافق فيسلبيرغ (75 سنة) على الإدلاء بشهادته في جلسة محاكمة المنظمة التي دفعت ببراءتها، المقرر أن تبدأ في 24 أكتوبر (تشرين الأول).

طاعن رشدي يدفع ببراءته مجددا من “الشروع في القتل”

لم تعرف شرطة نيويورك دوافع المتهم هادي مطر بعد (أ ف ب)



دفع هادي مطر منفذ الهجوم على الكاتب البريطاني سلمان رشدي، الخميس، ببراءته من محاولة القتل والاعتداء أمام محكمة في مايفيل بولاية نيويورك.

وقرر القاضي إبقاء المشتبه فيه موقوفاً من دون الإفراج عنه بكفالة.

تراس توسع تقدمها على سوناك

تتبنى ليز تراس مواقف يمينية (أ ف ب)



أظهر استطلاع جديد للرأي نشر الخميس، أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تبدو في وضع جيد للغاية لتخلف بوريس جونسون في منصب رئيس الوزراء في سبتمبر (أيلول).

إسرائيل تغلق مكاتب منظمات غير حكومية فلسطينية

أمر إغلاق إسرائيلي على باب مقر جمعية “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال” في رام الله (رويترز)



نددت الأمم المتحدة بإغلاق إسرائيل، الخميس، مكاتب سبع منظمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية تتهمها بتحويل مساعدات المانحين إلى جماعات متشددة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، خلال مؤتمر صحافي، “نشعر بالقلق إزاء إغلاق قوات الأمن الإسرائيلية مكاتب منظمات غير حكومية في رام الله ومحيطها”.

وأكدت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أنها ستواصل العمل مع المنظمات لما أرجعته إلى عدم وجود أدلة على الاتهام الإسرائيلي.

شرطة برلين تحقق في “تحريض” محمود عباس

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين (رويترز)



أعلنت شرطة برلين، الجمعة، فتح تحقيق في شبهة “تحريض على العنف” تطاول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي أدلى بتصريحات أثارت جدلاً بسبب ذكره محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية في مؤتمر صحافي في العاصمة الألمانية، الثلاثاء.

رئيسة وزراء فنلندا تلهو وتجري اختبار مخدرات

رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين (أ ب)



قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، الجمعة، إنها أجرت اختباراً للمخدرات في أعقاب مقطع فيديو نشر في وقت سابق من الأسبوع ظهرت فيه وهي ترقص وتلهو مع أصدقائها، وأكدت أنها لم تتعاط المخدرات مطلقاً.

وفي وقت سابق الخميس، قالت رئيسة وزراء فنلندا إنها مستاءة بعد نشر مقاطع مصورة لها على الإنترنت وهي ترقص في حفلات خاصة، بعد أن كان المقصود بتلك المقاطع أن يراها أصدقاء فحسب.

وتحدثت مارين البالغة 36 سنة، بعد أن انتشر مقطع فيديو مدته دقيقتان لها وهي تغني وترقص مع شخصيات قيادية محلية معروفة وفنانين، على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام فنلندية الأربعاء.

فتح التحقيق بالمقابر الجماعية بترهونة الليبية

التحقيق في 280 قضية تتعلق بالمقابر الجماعية المكتشفة في مدينة ترهونة الليبية (أ ف ب)



أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور، الجمعة، فتح التحقيق في واحد من أكثر الملفات الداخلية إثارة للجدل في السنوات الماضية وهو المقابر الجماعية في ترهونة جنوب طربلس، ويشمل التحقيق 280 قضية، وهناك 20 متهماً بالقتل والتعذيب والخطف والإخفاء القسري والسطو المسلح والسرقة.

السجن مدى الحياة لعضو “خلية البيتلز” التابعة لـ”داعش”

الشافعي الشيخ عضو خلية “البيتلز” التابعة لتنظيم “داعش” (أ ف ب)​​​​​​​



قضت محكمة فيدرالية أميركية، الجمعة، بالسجن مدى الحياة على الشافعي الشيخ عضو خلية “البيتلز” التابعة لتنظيم “داعش” التي عرفت باحتجاز رهائن غربيين وتعذيبهم وإعدامهم.

مناصرو الصدر يواصلون اعتصامهم

يواصل مناصرو التيار الصدري اعتصامهم منذ ثلاثة أسابيع (رويترز)



أدى الآلاف من مناصري التيار الصدري صلاة الجمعة في محيط البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء في بغداد، فيما يواصلون اعتصامهم منذ ثلاثة أسابيع للضغط على خصومهم السياسيين على وقع أزمة سياسية خانقة.

ويطالب التيار بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط مطالباً بتشكيل حكومة قبل إجرائها.

الجفاف يفرض قيوداً على المياه في لندن

لندن تحت وطأة الجفاف (أ ف ب)



للمرة الأولى منذ 10 سنوات تشهد لندن الرازحة تحت وطأة جفاف شديد، قيوداً على استخدام المياه، وفق ما أعلن أكبر مزود للمياه في البلد “تيمز ووتر”، الجمعة.

وبموجب هذا القرار، سيتعذر على حوالى 15 مليون شخص في العاصمة ومنطقة أكسفورد ري حدائقهم وملء أحواض السباحة التابعة لهم، وتنظيف السيارات والزجاج والباحات الداخلية باستخدام خراطيم المياه.

هجوم على فندق في مقديشيو وإصابة رئيس الاستخبارات

تخوض حركة الشباب منذ أكثر من عشر سنوات تمرداً ضد الحكومة الصومالية (رويترز)​​​​​​​



هاجم عناصر من حركة الشباب الإسلامية المتطرفة المرتبطة بتنظيم “القاعدة” فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، الجمعة 19 أغسطس، وسط وابل من العيارات النارية والانفجارات، وقد قُتل ثمانية أشخاص على الأقل.

وذكرت وسائل إعلام محلية إصابة رئيس استخبارات مقديشو بالهجوم.