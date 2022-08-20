الارصاد: تراجع للحرارة… وأمطار متفرقة وجيدة بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 20/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تراجع في درجات الحرارة على اغلب مناطق غرب ليبيا بداية من هذا اليوم حيث تتراوح على المناطق الساحلية مابين (30-33) مْ ، ومابين (35-39) مْ على الدواخل.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لاخر على اغلب مناطق الشمال واحتمال سقوط امطار متفرقة من يوم الغد.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تكون الفرصة جيدة مصحوبة بخلايا رعدية يوم الثلاثاء خاصة على مناطق الشمال الشرقي.

والله اعلــــــــــــــــــــــم.