النعاس: حركة النهضة تمثل الإسلام وانتصارها موجود في القرآن الكريم

قال محمد النعاس، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، إن: “حركة النهضة التونسية تمثل الإسلام وانتصارها موجود في القرآن الكريم” على حد زعمه.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “فى تونس، صراع رهيب بين العلمانية الغربية التى لا ترى للدين دورا فى الحياة السياسية والإقتصادية، وبين التيار الإسلامى الحداثى الذى يعمل جاهدا وفى ظروف شديدة التعقيد على توجيه أنظار الناس إلى أن هناك نظاما بديلا إسمه الإسلام يمكن أن يوجه حياة الناس وجهة أفضل”.

وتابع قائلًا: “الطرف الأول، يتزعمه قيس سعيد، وتؤازره بقوة أعتى القوى العلمانية الغربية، والطرف الثانى وتقوده حركة النهضة بنخبتها المتعلمة، الواعية تماما بالخطر الذى يواجهها وحدها دون ظهير” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا أن حركة النهضة قد تتعرض للحل، وقد يتعرض أتباعها للتشريد والتنكيل والإقصاء، ولكن من الذى سينتصر فى المدى البعيد، العلمانية الغربية، أم الإسلام، الجواب القاطع موجود فى القرآن الكريم لمن أراد الإطلاع عليه” في إشارة إلى أن حركة النهضة تمثل الإسلام وانتصارها موجود في القرآن الكريم.