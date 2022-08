بوسهمين عن تفعيل الدائرة الدستورية: الاعتراف بالذنب فضيلة.. وننتظر إحقاق الحق وكشف الباطل

ليبيا – علق رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبوسهمين رئيس “تيار يا بلادي” الملقب بـ “تيار التأزيم” على قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بتفعيل الدائرة الدستورية.

بوسهمين وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال :” قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا هذا اليوم أقول الاعتراف بالذنب فضيلة،ثم ماذا بعد،ننتظر إحقاق الحق وكشف الباطل”.

