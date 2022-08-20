بعيو: على جميع الوطنيين أن يلتفوا حول الصديق الصور بالدعم والمؤازرة

قال محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، إن الصديق الصور هو النائب العام الوحيد في العالم من يعمل بفاعلية في ظل فوضى السلاح.

كتب قائلًا على فيسبوك: “الحقيقة الواضحة في هذا البلد اعترف بها مَن اعترف وأنكرها مَن أنكر، تقول إن الأستاذ المستشار الـصـديـق أحـمـد الـصـوْر النائب العام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، شخصية استثنائية غير عادية، في زمن لــيـبـيــا غير الطبيعي وغير الإعتيادي، فهو يكاد يكون النائب العام الوحيد في العالم الذي يعمل بفاعلية، في ظل فوضى السلاح وعبث المجرمين والمفسدين، ودون وجود الدولة التي تمثل السلطة القضائية إحدى سلطاتها الرئيسية الأربعة، التشريعية والتنفيذية والرقابية والقضائية”.

وأضاف: “يعمل في ظل الإنعدام التام لأهم خصائص ووظائف الدولة التي هي الاحتكار الشرعي والقانوني للسلاح ولممارسة العنف. الأستاذ الصديق الصور، رجلٌ لا يعمل في ظل وجود الدولة، لكنه يسعى ويعمل لبناء الدولة، ذلك أنه وإن يكن لا يعيش في الدولة، فإن الدولة تعيش فيه، وبه وبأمثاله ومهما طال الزمان وكانت التضحيات، ستكون الدولة الليبية القادمة الدائمة القوية الحقيقية، بإذن الله، لهذا على جميع الوطنيين دُعاة الدولة وسُعاتها أن يلتفوا حول الرجل بالدعم والمؤازرة، لا أن يلتفوا عليه بالمراوغة والمناورة”.