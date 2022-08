ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إن إعادة تفعيل الدائرة الدستورية مطلب شعبي نادى به العديد من الساسة والنخب.

الشاطر وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” رأى أن إعادة تفعيل الدائرة الدستورية قرار حكيم يعيد هيبة القانون،مطالبًا بالتعامل مع القرار بكل جدية احتراما للقضاء وتكريسا للعدالة.

