الدبيبة: القطاع الخاص مهم لبناء اقتصاد البلاد

العنوان-مصراتة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، إن الاقتصاد الليبي تحرر في بعض جوانبه بعد ثورة فبراير، لكنه أشار إلى أن “هذا التحرر لم يكن مقننًا”.

وأكد خلال اجتماع موسع مع عدد كبير من رجال الأعمال في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، الخميس، على ضرورة تنظيم وتقنين العلاقة بين القطاعين الخاص والعام، وفق بيان الاتحاد العام لرجال الأعمال.

وشدد الدبيبة على دعمه الكامل للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهميته في بناء اقتصاد البلاد في هذه المرحلة الحساسة والحرجة.

وناقش الاجتماع جملة من العراقيل التي تواجه رجال الأعمال، واستعرض طرق تحجيم وحل هذه العراقيل؛ وجرى بحث فرص التوجه نحو اتخاذ خطوات وإجراءات جادة لدعم و”رسملة” القطاع الخاص، ودعم التشغيل في القطاع، وحل مشاكل المصارف، وضرورة رفع القيود المصرفية الخاصة بالاستيراد، وفتح المقاصة التي تقيد حركة التجارة.

وجرى التأكيد على أهمية الإسراع في العمل على وضع حلول لمشاكل ديون رجال الأعمال لدى الدولة واعتماد آلية مناسبة لإثبات الحقوق وسدادها.

وتوافق المجتمعون على جملة من الإجراءات العاجلة، التي تذلل العراقيل أمام القطاع الخاص في كافة المجالات، وترفع شيئًا من العبء الملقى على عاتق القطاع العام في ليبيا.