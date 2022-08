جمرك مصراتة يضبط شاحنة بداخلها كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور استيرادها

ليبيا – تمكن أعضاء مركز جمرك ميناء مصراتة البحري من ضبط حاوية بسعة 40 قدمًا كان بداخلها كميات كبيرة من الألعاب النارية حيت إن الشركة الموردة قدمت الإقرار الخاص بالشحنة على أنها أدوات زراعية وتربة خاصة بالزراعة.

مركز جمرك مصراتة أفاد عبر مكتبه الإعلامي أن اللجنة المكلفة من قبل رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة البحري الخاصة بالتفتيش كان لها رأي آخر بتفتيش الحاوية تفتيش دقيق ليكتشف بأن الواجهة الأمامية للحاوية عبارة عن صناديق من الإسفنج لغرض التمويه وباقي الشحنة بالكامل ألعاب نارية.

وأشار المركز إلى أن الألعاب النارية تعتبر بشتى أنواعها محظور إستيرادها وفقا لقرار وزير الاقتصاد 359 بشأن البضائع المحظورة وعليه تم إعداد تقرير بالخصوص وإحالته إلى قسم التحقيق بالمركز لاستكمال الإجراءات القانوني.

