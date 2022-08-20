عمران: لا بد من إنهاء الصراع المسلح وسيطرة حكومة واحدة على التراب الليبي

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، إن: كل القرارات الصادرة من الأجسام التشريعية والتنفيذية ستكون محل طعن أمام الدائرة الدستورية، و الدائرة الدستورية ستنظر في كافة الطعون المرفوعة أمامها، وقد تفرض قوة الوثائق الدستورية وعدم مخالفتها وإعادة هيبة الدولة وإيقاف العبث التشريعي والتنفيذي بالبلاد.

أضافت في تصريحات صحفية أن الدائرة لم تتوقف عن قبول الطعون طيلة فترة توقفها دون النظر فيها، ومن المفترض أن تبت في كافة الطعون، ومنها المتعلق بشرعية الحكومتان ومدى صحة الإجراءات المتبعة في اختيارهما، وأن الدائرة الدستورية ستبت أيضًا في الطعون المرفوعة من هيئة صياغة الدستور، المتعلقة بالمسار الدستوري ومحاولات تعديل مشروع الدستور.

ولفتت إلى أن بعض المجموعات الخارجة عن القانون، قد تُعرقل القرارات الصادرة عن الدائرة الدستورية، و لابد من إنهاء الصراع المسلح وسيطرة حكومة واحدة على أنحاء التراب الليبي لضمان سيادة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية.