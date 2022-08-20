الرقابة على الأغذية: الدجاج الفاسد تسببت في تسمم 18 شخصا بالزاوية

أعلن المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية تسمم 18 شخصا نتيجة تناول طعام بمطعم داخل مدينة الزاوية.

ورجح المركز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن السبب في حالات التسمم هو تناول وجبات “دجاج” الشيش طاووق الفاسدة.

وأشار المركز إلى أن عدد حالات التسمم بلغت حتى الآن 18 شخص منهم 17 مسجلين داخل مستشفى الزاوية المركزي وآخر داخل مصحة خاصة بالمدينة.

وبين المركز أن مفتشي مكتب الرقابة على الاغذية والأدوية الزاوية انتقلوا لعين المكان والذي هو مطعم كائن داخل مدينة الزاوية تناول منه الأشخاص المصابين الطعام وبعد الكشف الظاهري وأخد عينات من جُل الطعام الجاهز والمواد المستخدمة وتسجيل أقوال المصابين فإن سبب التسمم يرجح أنه تناول وجبات (( شيش طاوق )) والسبب الرئيسي لفساد الدجاج المستخدم داخل وجبات الشيش.

ولفت المركز إلى أنه تم إحالة التقرير الرقابي لكل من الحرس البلدي والنيابة العامة وتشميع المطعم بالاقفال.