ليبيا – قال رئيس لجنة صندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي إنه سيتم إحالة المبالغ المالية اللازمة لصرف المعاشات الأساسية المتأخرة عن أشهر ( 6 , 7 , 8 ) بداية من الأسبوع المقبل.

الجعيبي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء أكد أنه تم إحالة حزمة من المقترحات المقدمة من صندوق التضامن الاجتماعي إلى وزارة المالية لزيادة إيرادات المعاشات الأساسية، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء.

The post الجعيبي: تم إحالة حزمة من المقترحات إلى وزارة المالية لزيادة إيرادات المعاشات الأساسية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية