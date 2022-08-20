بنغازي| غرفة العمليات الأمنية وكتيبة أمن النهر تشرعان في إزالة المخالفات المهددة للأمن المائي

بنغازي 20 أغسطس 2022 (وال)- قال مدير مكتب إعلام جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، لوكالة الأنباء الليبية إن غرفة العمليات الأمنية المشكلة من النائب العام باشرت في هدم المباني المخالفة والمبنية فوق خط النهر الصناعي المغذي لمدينة بنغازي، بعد منح فرصة ثلاثة أيام لأصحابها للإخلاء قبل الهدم.

وأضاف الساعدي: “كمرحلة أولى سيتم إزالة المخالفات التي تهدد سريان المياه والتي تقع ضمن حدود 7 متر على جانبي المسار على امتداد طريق النهر”، مشيرا إلى أن المساس بالأمن المائي لمدينة بنغازي هو تهديد لأكثر من مليون مواطن في المدينة.

وأوضح الساعدي أنه “كانت قد سبقت الحملة تنبيهات وإنذارات متعددة للمواطنين المعتدين على المسار الفرعي لمدينة بنغازي، والذي يمتد من مفترق منطقة المساكن مرورًا بطريق النهر وصولا إلى منطقة الهواري، وتم إعطائهم مهلة استعدادًا لإنطلاق عملية إزالة جميع ما يعيق إمدادات خط النهر الصناعي ولم نجد منهم استجابة وحدث جدال قانوني، البعض لديهم مايفيد الملكية والبعض الآخر مزور”.

وأكد الساعدي أن الاعتراض والجدال هي ردود أفعّال طبيعية ومتوقعة، ونوه إلى أن عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري ومدير مديرية أمن بنغازي اللواء صلاح هويدي، وكتيبة طارق بن زياد، وكتيبة أمن النهر التابعتين للقوات المسلحة الليبية، ومدير جهاز النهر الصناعي، اتفقوا على ضرورة تشكيل لجنة أمنية مشتركة لإزالة الوصلات والحفاظ على الأمن المائي من أي إعتداء. (وال) ب ع/ ر ت

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