الليبي للاستشعار عن بعد تدعو لإعلان حالة الطوارئ للحد من الجفاف

دعا المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء إلى إعلان حالة الطوارئ للحد من الجفاف.

وبين المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن ليبيا وحسب توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر تعاني الجفاف خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وحث المركز على إعلان حالة طوارئ للحد من الجفاف وتوفير البديل من المفقود مثل المياه للشرب والراي أو الأعلاف للمربين لحماية الثروة الحيوانية التي هي بالأساس ضعيفة.

وبين المركز أن المغرب والجزائر وتونس تشهد حرائق في مناطق مختلفة من الغابات والمحميات الطبيعية.

وبين المركز أن استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد مهم لمراقبة الارض والعوامل المناخية من أجل اتخاد إجراءات وخطة عمل في وقتها.

ولفت المركز إلى أن حرارة مياه البحر الابيض المتوسط زادت خمسة درجات مئوية خلال موسم الصيف متأثرا بالحرارة العالية.