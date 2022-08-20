الرقابة على الأغذية يكشف عن أسباب حالات التسمم في الزاوية

العنوان-الزاوية

كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، عن أسباب حالات التسمم الغذائي التي سجلتها مدينة الزاوية.

ولفت المركز في بيان له أن حالات التسمم جاءت جراء تناول لحوم دجاج فاسدة.

وأشار البيان إلى انتقال مفتشو المركز إلى المطعم الذي سُجِّلت فيه تلك الحالات، حيث اكتشفوا وجود وجبات “شيش طاووق” فاسدة من الكشف الظاهري.

وأحال المركز تقريرا لكل من جهاز الحرس البلدي والنيابة العامة، وتشميع المطعم.

وسجلت بمدينة الزاوية، أمس الجمعة، 60 حالة تسمم غذائي جراء تناول وجبات ملوثة.

وقال مدير عام مركز الزاوية الطبي، أسامة سركز، إن المركز استقبل 45 حالة تسمم بسبب تلوث غذائي، جراء تناول وجبات بأحد المطاعم في المدينة.