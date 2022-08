ليبيا – كشف عضو مجلس النواب علي التكبالي عن حملة يقودها نائبان ضد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

التكبالي وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال:”عضوان مشهوران يقودان حملة ضد المستشار عقيلة، والثمن 500 ألف دينار، والغرض المعلن تنحية عقيلة، والغرض الخفي لم الجمع للتمهيد لانفصال برقة، والممول مجهول”.

The post التكبالي: نائبان مشهوران يقودان حملة لتنحية عقيلة صالح والتمهيد للإنفصال first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية