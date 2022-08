الفارسي: قرار تفعيل الدائرة الدستورية محاولة إخوانية لضرب القضاء وإقحامه في السياسة

ليبيا – اعتبر يوسف الفارسي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة أن قرار تفعيل الدائرة الدستورية، في هذا التوقيت بعد يومين فقط من تعيين 45 عضوا جديدا فيها استباقا لحلفهم اليمين الدستورية هي محاولة مكشوفة من تنظيم الإخوان لضرب القضاء وإقحامه في الملفات السياسية.

الفارسي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” قال إن رئيس المحكمة العليا محمد الحافي سبق وترشح لرئاسة المجلس الرئاسي، ويرى في نفسه الصلاحية للقيام بمهام سياسية وهو ما أثار حفيظة الهيئات القضائية المختلفة والتي سبق وأعلنت رفضها لترشحه.

وأضاف أن قرار تفعيل الدائرة الدستورية كان مطلب كثير من الليبيين منذ عدة أعوام، ولكن اختيار هذا التوقيت الآن لإعلان هذه الخطوة قبل حلف الأعضاء الجدد بالمحكمة لليمين القانونية وممارسة مهامهم وإعادة انتخاب رئاسة المحكمة هو ما أثار مخاوف إقحام للقضاء في الأزمة السياسية.

