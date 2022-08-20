المنقوش: نرفض الانقسام السياسي في ليبيا

أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال لقائها نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى “باربرا آي ليف”، على رفض أي طريقة أو أسباب تجعل ليبيا في حالة انقسام سياسي.

وشددت المنقوش خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، على جهود حكومة الوحدة الوطنية في فرض الأمن ونبذ العنف بكل أشكاله، والوصول في أقرب وقت إلى انتخابات من شأنها تحقيق تطلعات الشعب.

وأعربت المنقوش عن تقديرها لدورالولايات المتحدة الداعم للاستقرار في ليبيا، ومساندة الموقف الدولي الداعم للانتخابات كحل وحيد للأزمة الليبية وضرورة اختيار ممثل لليبيا في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ وأن يخدم مصالحها وله خبرة في الملف الليبي، وهو الأمر الذي يتوافق مع رؤية الحكومة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ودعم الولايات المتحدة لمواصلة جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

واتفق الجانبان على تجنّب أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة العنف وزعزعة الاستقرار في ليبيا.

وأعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكي عن دعم بلادها الكامل لعملية سياسية تؤدي إلى الاستقرار في ليبيا داعية إلى تضافر الجهود المحلية والدولية من أجل تمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.