دغيم: لن يبق لدينا إلا مرجعية خارطة الطريق والاتفاق السياسي

ليبيا – رحب عضو مجلس النواب زياد دغيم بقرار تفعيل الدائرة الدستورية،معتبرًا أن القرار سينسف قرارات النواب الأحادية.

دغيم وفي تصريحات صحفية نقلتها قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أضاف:” لن يبق لدينا إلا مرجعية خارطة الطريق والاتفاق السياسي بموجب قرارات مجلس الأمن ومخرجات برلين”.

واعتبر قرار المحكمة العليا بتفعيل الدائرة الدستورية متأخرًا جدا،مشيرًا إلى أن القرار جاء كرد فعل على إجراء مجلس النواب الأخير الذي وصفه بـ” الخاطئ قانونيًا وسياسيًا”،على حد تقديره.

وأدعى أن مجلس النواب تسبب في انقسام المؤسسة القضائية بعد تسببه في انقسام المؤسستين التشريعية والتنفيذية وأعاد البلاد إلى الشهور الأولى من 2011.

دغيم ختم:” لدي طعن أمام الدائرة الدستورية في قانون الاستفتاء الصادر عن النواب وإقرار مسودة الدستور وعليهم الفصل فيهما”.

