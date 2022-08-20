معزب: الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لن تنظر في أي طعن ضد الاتفاق السياسي

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري “محمد معزب” السبت، تعليقا على إعادة تفعيل الدائرة الدستورية قال إن هناك بعض الطعون المقدمة بخصوص قوانين وتعديلات دستورية صدرت من مجلس النواب قد تبت فيها المحكمة الدستورية، أما الأزمة الحالية فهي سياسية ولا علاقة للقضاء بها .

وأوضح “معزب” أن الوثيقة الحاكمة للمرحلة الحالية حتى إجراء الانتخابات هي الاتفاق السياسي والاتفاقات التي تمت تحت مظلة الأمم المتحدة؛ وهي شأن سياسي بحت لا يملك القضاء البت فيها.

وتابع: “إن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات تم تضمينه بالإعلان الدستوري وهو الحاكم للمرحلة ولا تملك أي جهة إبطاله إلا بانتخابات تفرز مرحلة جديدة”، لافتا إلى أن كل ما يشاع غير ذلك هو نتيجة عدم فهم النصوص الحاكمة للمرحلة.

وأضاف “معزب” أن الاتفاق السياسي أصبح واقعا غير قابل للتفاوض ينتهي بانتخاب سلطة تشريعية دستورية لا جدال في ذلك ولن تنظر الدائرة الدستورية لأي طعن في هذا الشأن .