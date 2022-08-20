وزير الصحة يؤكد ضرورة توفير مخزون من جميع التطعيمات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح ضرورة توفير مخزون من كافة التطعيمات وصرفها بانتظام على المرافق الصحية بالدولة وبإشراف مباشر منه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة المكلف اليوم السبت مع اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات ومديري المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وجهاز الإمداد الطبي.

وخصص الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الصحة في طرابلس، لمناقشة توفير الاحتياجات السنوية لكل التطعيمات المختلفة خلال عامي 2022 و2023.

وأكد المجتمعون على استمرار نجاح البرنامج الوطني الموسع للتطعيم الذي يعد من أفضل البرامج الصحية الوطنية التي نظمت خلال مدة انتشار جائحة كورونا في البلاد.

يشار إلى أن اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات تختص بوضع استراتيجيات البرنامج الوطني الموسع للتطعيمات وتحديثه وتطويره باستمرار، حيث يشمل هذا البرنامج تطعيم 17 مرض.

وتقوم اللجنة بأداء دورها بالتنسيق مع وزارة الصحة ومركز مكافحة الأمراض والإمداد الطبي، التي بدورها تجتمع بشكل دوري وتحيل تقاريرها وتوصياتها إلى جهات المختصة.