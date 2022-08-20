شركة الكهرباء: شحن محطة تحويل الوادي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء شحن محطة تحويل الوادي جهد 30 /11 ك.ف لتخفيف الأحمال علي دوائر 30 ك .ف بطرابلس.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعمال الصيانة جرت بإشراف مهندسي إدارة مشروعات توزيع طرابلس كما قام بأعمال الشحن والتشغيل إدارة شبكات الجهد المتوسط طرابلس.

كما أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من تركيب وصلة ضغط عالي حجم 240mm لكابل من محطة السراج (1) إلى محطة ك (7) التابعة لنقطة صيانة البيروني.

وأكدت الشركة أنه بعد إجراء الاختبارات اللازمة وتحديد مكان العطل قامت فرقة الكوابل بأجراء وصلة ضغط عالي حجم 240mm لكابل من محطة السراج (1) إلى محطة ك (7) التابعة لنقطة صيانة البيروني وذلك بالتعاون بين مهندسي الاختبارات وقسم التشغيل