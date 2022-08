السويحلي يناقش مع سفير مالطا سبل تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين

ليبيا – التقى عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي أمس الجمعة بسفير مالطا تشارلز صليبا لمناقشة سُبل تعزيز التبادل الاقتصادي، ومنها قرار عودة الرحلات الجوية بين البلدين الشهر المقبل.

السويحلي أكد بحسب تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن إجراء انتخابات تُنتج حكومة شرعية قوية وموحدة في أقرب الآجال؛ هي السبيل الأسرع والأنجع لتشجيع الاستثمار وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.

