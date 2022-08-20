وكيل خارجية الدبيبة: على الصين وأفريقيا تطوير علاقاتهما وفق التجربة الليبية

كشف وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عمر كتي” في تصريحات صحفية عن أهمية إجراء شراكة قوية بين الصين وإفريقيا، قائلا “إن إفريقيا لها دور كبير في تطوير الشراكة مع الصين؛ ويجب على الأخيرة أن تلعب هذا الدور وتقدم المساعدة من خلال نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات والزراعة، والمساعدة في جعل إفريقيا ليست مجرد مستهلك للمنتجات العالمية”.

وشدد وكيل وزارة الخارجية على أهمية بناء استراتيجية مختلفة للتعاون الاستثماري المتبادل بين إفريقيا والصين على أساس التجربة الليبية في العمل في إفريقيا.