«النهر الصناعي»: إزالة مبانٍ مخالفة على الخط الفرعي المغذي لبنغازي

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم السبت، استمرار أعمال إزالة المباني المخالفة المقامة على الخط الفرعي المغذي لمدينة بنغازي من خزانات مياه سوداء.

وقال الجهاز، في بيان، إن اللجنة الأمنية المشتركة وكتيبة أمن النهر تابعت صباح اليوم أعمالها بإزالة المباني والخروقات الواقعة على الخط بجانب الوصلات غير الشرعية، التي تقع ضمن حيز الخمسة أمتار من حرم المسار.

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وأوضح البيان أن هذه الإجراءات الاحترازية جاءت للحفاظ الإمداد المائي للمدينة، وعلى حياة «أكثر من مليون مواطن يشربون من مياه النهر».

جانب من أعمال إزالة المباني المخالفة على الخط الفرعي الذي يغذي بنغازي بمياه النهر الصناعي. (جهاز النهر)