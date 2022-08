البكوش: هل قرار المحكمة العليا بتفعيل الدائرة الدستورية أمر مفرح أم حيلة لإنقاذ أنفسهم؟

ليبيا – علق المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش على إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا المغلقة منذ 7 سنوات.

البكوش قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “هل قرار الجمعية العامة للمحكمة العليا بفتح الدائرة الدستورية أمر يمكن أن نفرح به أم حيلة لإنقاذ أنفسهم في مواجهة محاولة عقيلة ملء المحكمة بالموالين له؟”.

وأكد على أن طبيعة القضايا التي ستنظر فيها الدائرة أولاً والقرارات ذات الصلة ستجيب على ذلك

