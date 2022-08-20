الإعلان في نواكشوط عن استكمال تأسيس الإتحاد العام لطلاب وشباب المغرب العربي

عبدالله الزائدي – بوابة إفريقيا الإخبارية |

20 August, 2022

أعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط اول من امس الخميس، عن استكمال تأسيس الإتحاد العام لطلاب وشباب المغرب العربي.

وعقدت عدد من القيادات الطلابية الشبابية المغاربية المجتمعة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، والمشاركة بالمؤتمر العام العادي الحادي عشر للاتحاد العام للطلاب الموريتانيين المنعقد على هامش اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد العام لشباب وطلاب المغرب العربي.

وخلال الاجتماع استكملت هياكل الاتحاد الذي بدأ تأسيسه في نوفمبر عام 2020 على هامش المؤتمر العاشر للاتحاد العام للطلاب الموريتانيين،

ويأتي الاتحاد بحسب بيانه التأسيس استجابة الى الرغبة في استكمال بناء شراكة مغاربية تدفع نحو تشييد صرح مغاربي مشترك، وتعزيز الأواصر التاريخية، والثقافية، والجغرافية، وروح التعاون والتنمية التي تعتبر قاطرة للنهوض الجماعي باتحاد مغاربي قوي على جميع المستويات.

واتفق في الاجتماع التأسيسي اجتماع على أن تكون الرئاسة دورية بين البلدان المغاربية، وقد أسندت في عام 2020 للمملكة المغربية ، حيث انتخب محمد نوفل عامر عن الرابطة المغربية للشباب والطلبة رئيسا ، وانتخب “الخليل الشيخ محمد الحافظ النحوي” عن الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين أمينًا عامًا دائما، كما اتفق على توطين مقر الاتحاد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وخلال اجتماع الخميس الماضي استكمل استكمال المكتب التنفيذي للاتحاد بانتخاب :

محمد عرفات بوعيش عن التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني الجزائري نائب رئيس مكلف بالشؤون الإدارية والمالية (الجزائر).

رحيل العبيدي عن الاتحاد العام للطلبة الليبيين نائب رئيس مكلف بالعلاقات الخارجية (ليبيا).

نزار الشعري عن منظمة تونيفيزيون نائب رئيس مكلف بالإعلام (تونس).

وسيضم المجلس الإداري للاتحاد عشر منظمات شبابية وطلابية من بلدان المغرب العربي.

وفي تصريح خاص لبوابة افريقيا الاخبارية قال رحيل العبيدي نائب رئيس المكتب التنفيذي والمسئول عن العلاقات الخارجية بالاتحاد ” أنه وانطلاقا من أهمية الدبلوماسية الطلابية والشبابية على مستوى الأقطار المغاربية تضافرت الجهود وبدعم من رئاسة الجمهورية الموريتانية بانتخاب المكتب التنفيذي لإتحاد طلبة وشباب دول المغرب العربي بالعاصمة نواكشوط ، وتأسيسا على ذلك فإننا في المكتب التنفيذي نضع في اهم اولوياتنا وصلب موضوع عملنا هم الطلاب والشباب بدول المغرب العربي وتحقيق تطلعاتهم بوجود شراكة حقيقية بين الخماسي المغاربي وتسهيل التنقل بين دول المغرب العربي

وتحقيق اعلى قدر من التبادل العلمي والاقتصادي وكافة الجوانب المهمة الأخرى ليستفيد منه الشباب والطلاب بالدول الاعضاء وذلك بالتنسيق مع اتحاد المغرب العربي ”

وأضاف العبيدي” تندرج هذه البادرة في إطار الرغبة الصريحة لهذه المنظمات في تنسيق عمل شبابي وطلابي، يسعى إلى عقد اتفاقيات تعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك ، ويترجم تأسيس هذا الاتحاد الجديد، ضرورة الوحدة الملحة التي عبرت، ومازالت تعبر عنها الشعوب المغاربية، لأجل رفع تحديات يفرضها منطق الواقع سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحتى البيئي “

وخلص النقاش الذي دار خلال أعمال المكتب التنفيذي للاتحاد الخميس الماضي عن الإعلان عن النقاط التالية :

1 – اعتبارنا الاتحاد العام لشباب وطلاب المغرب العربي، تنظيما شبابيا ديموقراطيا يسعى إلى ربط الصلة بين جميع شعوب المنطقة المغاربية.

2- دعوتنا لكل الشباب والطلاب المغاربيين للالتفاف حول هذا التنظيم لتفعيل استراتيجية تعاون في أقرب الآجال.

3- إعلاننا أن تأسيس هذا الاتحاد انخراط في دينامية العمل الشبابي العالمي، ومساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية”.