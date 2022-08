سويري: البرلمان يسعى لجعل السلطة القضائية منفصلة عن باقي السلطات

ليبيا – قال الباحث السياسي الليبي سالم سويري إن مجلس النواب يسعى لجعل السلطة القضائية منفصلة عن باقي السلطات، لضمان إبقاء ليبيا كدولة قانون ومؤسسات.

سويري وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن السلطة القضائية هي الوحيدة التي نجت من محاولة التقسيم، خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، إلا أن البرلمان لاحظ مؤخرا وجود محاولات لاستمالة بعض المستشارين وإدخالهم في المعترك السياسي ولذلك يسعى لسد الطريق على من يغرقلون عمل السلطة القضائية.

وأضاف أن إقرار تعديل قانون المحكمة العُليا بحيث يؤدي مستشاري المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب، يحصن المستشارين من أي محاولة استمالة أو ولاء لأي شخصية تتولى السلطة باعتبار أنها تلقي لقسم القانوني أمام سلطة منتخبة وليس فردا.

سويري نوه إلى أن مجلس النواب سبق وعدل قانون المجلس الأعلى للقضاء بحيث يتولى رئاسته” رئيس هيئة التفتيش القضائي”، وهي الهيئة ذات الدور الرقابي الداخلي القضائي ما يحصن هذه السلطة من أي شبهات.

