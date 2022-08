جهاز الإسعاف والطوارئ: وفاة خمسة أطفال من عائلة واحدة نتيجة استنشاقهم مبيد حشري

ليبيا – كشف المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي عن وفاة خمسة أطفال من عائلة واحدة نتيجة استنشاقهم مبيد حشري.

علي أوضح في تصريح لشبكة “لام” أنه تم نقل الحالات في وقت متأخر من الليل لمركز طرابلس الطبي حيث وصلت إحداها متوفية وهي طفلة تبلغ من العمر خمسة أشهر.

وأشار إلى أن الحالة الثانية توفيت صباح يوم الجمعة فيما توفي ثلاثة آخرين مساءً.

وأضاف” تم دفن أربعة جثامين في مقبرة أبو عائشة بسوق الجمعة فيما سيوارى الجثمان الخامس الثرى اليوم السبت عقب صلاة الظهر”.

