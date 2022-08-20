بن شرادة: السفير الأمريكي لم يرد يوما استقرار ليبيا

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة إن السفير الأمريكي ريتشالد نورلاند لم يكن من البداية يريد الاستقرار في ليبيا.

وأضاف بن شرادة في تصريحات صحفية أن نورلاند هو أول من وقف ضد الاتفاق اللليبي الليبي في فبراير الماضي بحجة “عدم الشفافية”.

وتابع: “لا نلوم السفير الأمريكي على تدخلاته السلبية في ليبيا بقدر ما نلوم أنفسنا لأننا من فتح الأبواب لسفراء الدول الخارجية بارتباطهم بمؤسسات مدنية وبلديات ومجموعات شبابية في البلاد”.

ورأى بن شرادة أن الحل اليوم هو إغلاق آذان الليبيين عن تصريحات سفراء الدول المتدخلة في الشأن الليبي، والتي أربكت المشهد كثيرا منذ عام 2014.