مصدر دبلوماسي: غوتيريش يولي أهمية لوجود توافق ليبي وإقليمي حول مبعوثه الجديد

ليبيا – قال مصدر دبلوماسي مسؤول بنيويورك إن الأمين العام للأمم المتحدة طرح بشكل غير رسمي إرجاء تعيين مبعوثه الجديد إلى ليبيا حتى يتم التواصل مع الأطراف الليبية.

المصدر الدبلوماسي أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أن إرجاء تعيين المبعوث الجديد جاء عقب إعلان الحكومة في طرابلس”حكومة تصريف الأعمال” رفضها للمرشح السنغالي “عبد الله باتيلي”.

وأكد على أن غوتيريش يولي أهمية لوجود توافق ليبي وإقليمي ودولي حول مبعوثه لعمله كوسيط بين الأطراف، معتبراً أنه يمكن للأمين العام تعيين مبعوث له دون الرجوع إلى أعضاء مجلس الأمن أو الدولة ذات الصلة.

وشدد على أن موافقة أعضاء مجلس الأمن والدولة ذات الشأن غير ملزمة للأمين العام.

وبيّن أنه لم يصدر عن غوتيريش شيء رسمي بالخصوص ولكن قد يمضي قدماً في تعيين باتيلي أو يسعى لإيجاد مرشح آخر.

