حرق مخدرات في سبها.. وإعدام 123 ألف حبة «ترامادول» بمنطقة الشاطئ

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها التابعة لقوات القيادة العامة حرق مخدرات عثر عليها بمزارع في سبها، إضافة إلى إعدام 123 ألف حبة ترامادول داخل مقر الكتيبة «177» التابعة لمنطقة الشاطئ العسكرية.

وجرى، اليوم السبت، حرق مخدرات عثرت عليها الكتيبة «العاشرة» التابعة للقيادة العامة، بمزارع في سبها دون أن تحدد نوعها أو كميتها؛ وذلك بتعليمات من المحامي العام، وبحضور رئيس نيابة سبها، ومدير الأمن، ومدير البحث الجنائي في المدينة، حسب بيان صادر عن إدارة التوجيه المعني فرع سبها.

– ارتفاع مضبوطات «الترامادول» و«الهيروين» و«المنشطات الأمفيتامينية».. المخدرات تتسلل إلى ليبيا من الساحل الأفريقي عبر «تحالفات مشبوهة»

– تحقيق فرنسي يكشف طرق تدفق «الحشيش» إلى ليبيا برا وبحرا

– تحقيق فرنسي يكشف طرق تدفق «الحشيش» إلى ليبيا برا وبحرا

وأمس، قامت الكتيبة «177» بالتنسيق مع غرفة عمليات الجنوب بإعدام 123 ألف حبة «ترامادول» عثرت عليها الدوريات الصحراوية التابعة للكتيبة بمنطقة الحمادة، وجرى إتلافها بحضور النيابة العامة وجهاز مكافحة المخدرات والجمارك بمنطقة الشاطئ.

حرق مخدرات في سبها، 19 أغسطس 2022. (إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها)

إعدام ترامادول في منطقة الشاطئ، 19 أغسطس 2022. (إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها)