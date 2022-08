ليبيا – علق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قائلاً “فوجئنا بقرار المحكمة العليا المتسرع بتفعيل الدائرة الدستورية وفتح باب جديد لفوضى عارمة من الشرعية واللاشرعية لايقل عن ما فعله بنا دهان وهو قرار بناء على ردة فعل غير مدروسة النتائج والمآلات”.

الشيباني اعتبر في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هنا اصبح القضاء في صلب السياسة والسياسة تتلاعب بالقضاء واصبح القضاء في مهب الريح.

ولفت إلى أن السلطة التشريعية ستحدد موقفها من السلطة القضائية من حيث كونها مازالت تنطبق عليها مواصفات السلطة القضائية المستقلة والمحايدة والنزيهة والبعيدة عن التجاذبات السياسية أم لا مع كامل الاحترام لمبدأ الفصل بين السلطات.

The post الشيباني: قرار المحكمة العليا متسرع وفتح باب جديد لفوضى عارمة من الشرعية واللاشرعية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية