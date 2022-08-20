الدبيبة: مستعدون لإعفاء شركات القطاع الخاص من الضرائب

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن الدولة مستعدة لتقديم إعفاء كامل من الضرائب لشركات القطاع الخاص، بشرط اتباع الإجراءات الصحيحة وتوفير السلع للمواطنين بسعر في المتناول.

وأوضح الدبيبة، في اجتماع مع عدد من رجال الأعمال باتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، أن الدولة لا تريد أموالًا من القطاع الخاص أو ضرائب، وتسعى إلى تقديم تسهيل، متابعا: «ليس لدينا مشكلة في تقديم إعفاء كامل، بشرط تعيين العامل برقمه الوطني ودفع حقوقه وضماناته وتأمينه الصحي».

وتابع: «أهم شيء استيراد بضاعة صحيحة والكشف الصحي عليها، واتباع الخطوات الإدارية الصحيحة، وتوفير السلعة للمواطنين بسعر ميسر».

وأشار إلى أن هناك قطاعات عديدة ينقصها دخول القطاع الخاص، مستكملا: «ونحن لا ندعمكم ولكننا نحتاج إليكم، بشرط أن يكون القطاع الخاص منظمًا، فالدولة لا تستطيع أن تنظم كل شيء.. يجب تنظيم كل قطاع، وتوضيح التسهيلات المطلوبة من الحكومة».