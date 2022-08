ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب بشأن إعادة تفعيل الدائرة الدستورية إن هناك بعض الطعون المقدمة بخصوص قوانين وتعديلات دستورية صدرت من مجلس النواب قد تبت فيها المحكمة الدستورية، أما الأزمة الحالية فهي سياسية ولا علاقة للقضاء بها .

معزب أوضح في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن الوثيقة الحاكمة للمرحلة الحالية حتى إجراء الانتخابات هي الاتفاق السياسي والاتفاقات التي تمت تحت مظلة الأمم المتحدة؛ وهي شأن سياسي بحت لا يملك القضاء البت فيها.

وتابع: “إن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات تم تضمينه بالإعلان الدستوري وهو الحاكم للمرحلة ولا تملك أي جهة إبطاله إلا بانتخابات تفرز مرحلة جديدة”، لافتا إلى أن كل ما يشاع غير ذلك هو نتيجة عدم فهم النصوص الحاكمة للمرحلة.

وأشار إلى أن الاتفاق السياسي أصبح واقعًا غير قابل للتفاوض ينتهي بانتخاب سلطة تشريعية دستورية لا جدال في ذلك ولن تنظر الدائرة الدستورية لأي طعن في هذا الشأن .

The post معزب: لا يملك القضاء البت في الاتفاق السياسي لأنه الوثيقة الحاكمة للمرحلة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية