ليبيا – قال مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات إن عدد حالات التسمم نتيجة تناول وجبات غذائية بإحدى مطاعم مدينة الزاوية بلغ 50 حالة.

الزيات أوضح في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أن جل الحالات وضعها الصحي جيد، وهناك 20 حالة متواجدة بمستشفى الزاوية، وباقي الحالات موزعة على المصحات الخاصة.

وأكد على أنه تم أخذ عينات من جميع أصناف المأكولات للتحليل؛ للتأكد من معرفة مصدر التلوث، ولكن الكشف الظاهري أوضح أن السبب هو تناول وجبات شيش طاووق باستخدام دجاج فاسد.

ونوّه إلى أن تم اغلاق المطعم بالشمع الأحمر، وإحالة تقاريره إلى النيابة العامة.

The post مركز الرقابة على الأغذية: تسمم 50 حالة في مدينة الزاوية بسبب استخدام دجاج فاسد first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

