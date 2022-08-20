الحامي: حكومة الدبيبة غير شرعية ومجلس النواب سحب منها الثقة منذ ستة أشهر

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي ، السبت إن السياسيين والمؤسسات الليبية هم من أعطوا الفرصة لأمريكا للاستخفاف بالوضع في ليبيا.

وأضافت الحامي في تصريحات صحفية لشبكة لام، أن السفير الأمريكي في ليبيا من المفترض أن تكون حدوده هي مبنى السفارة الأمريكية ولا يتحرك داخل البلاد إلا بإذن.

كما أشارت إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أصبحت مؤسسة مستقلة تتعامل مع السفراء الأجانب.

ولفتت الحامي إلى أن حكومة الدبيبة غير شرعية وأن مجلس النواب قد سحب منها الثقة منذ ستة أشهر وما زالت قائمة بأعمالها والمصرف المركزي يساندها ويقوم بصرف الميزانيات لها.

وتابعت قائلة: “قرار المحكمة العليا إذا كان من أجل النظر في الطعون المقدمة للمحكمة بالدائرة الدستورية وخاصةً الطعون العاجلة فيما يخص الاستفتاء على الدستور والانتخابات؛ فنحن نرحب بهذا القرار، أما إذا كان قرار المحكمة العليا هو ردة فعل على ما قُرر بجلسة مجلس النواب بتعيين مستشارين بالمجلس الأعلى للقضاء فهذا يعتبر بداية الحرب الباردة بين القضاء ومجلس النواب