المنقوش: نرفض أي طريقة أو أسباب تجعل البلاد في حالة انقسام سياسي

ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى “باربرا آي ليف”، في مقر الوزارة بواشنطن.

الجانبين ناقشا وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا ودعم الولايات المتحدة لمواصلة جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

ومن جهتها شددت المنقوش على رفض أي طريقة أو أسباب تجعل البلاد في حالة انقسام سياسي، مؤكدةً جهود حكومة الوحدة الوطنية “حكومة تصريف الأعمال” في فرض الأمن ونبذ العنف بكل أشكاله، والوصول في أقرب وقت إلى انتخابات من شأنها تحقيق تطلعات الشعب.

وعبرت عن تقديرها للدور الأمريكي الداعم للاستقرار في ليبيا، ومساندة الموقف الدولي الداعم للانتخابات كحل وحيد للأزمة الليبية وضرورة اختيار ممثل لليبيا في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ؛ وأن يخدم مصالحها وله خبرة في الملف الليبي، وهو الأمر الذي يتوافق مع رؤية الحكومة، كما اتفقا على تجنّب أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة العنف وزعزعة الاستقرار في البلاد.

وبدورها أعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكي دعم بلادها الكامل لعملية سياسية تؤدي إلى الاستقرار في ليبيا، داعية إلى تظافر الجهود المحلية والدولية من أجل تمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

