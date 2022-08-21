الصويعي: استمرار تواصل الخارجية الأمريكية مع حكومة الدبيبة أمرًا غير مقبول

قالت عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي، السبت، إن استمرار تواصل الخارجية الأمريكية مع حكومة الدبيبة رغم انتهاء ولايتها يعتبر أمرًا غير مقبول ويهدد باستمرار التقسيم في ليبيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لشبكة لام، أكدت فيها ، على أن الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والتي اكتسبت ثقتها من مجلس النواب ولا يجب على الجهات الدولية الاعتراف بغيرها.

كما أشارت الصويعي إلى أن حكومة الدبيبة لا تسيطر إلا على أقل من 20% من الأراضي الليبية عن طريق المال والسلاح ولا تستطيع مباشرة عملها من كل المدن والمناطق الليبية.

وباركت الصويعي بيان مكونات بلديتي سوق الجمعة وعين زارة وبيان فعاليات المنطقة الغربية وقياداتها السياسية والعسكرية والاجتماعية، داعية الجهات التي ترضخ تحت سيطرة عبد الحميد الدبيبة بالمال والسلاح للوصول إلى اتفاق يخدم مصلحة الوطن.