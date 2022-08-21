بإشراف الكتيبة العاشرة مشاة.. حرق مزارع ماريجوانا في سبها

قامت الكتيبة العاشرة مشاة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بإتلاف وحرق مزارع نبات مخدر نوع “ماريغوانا”، والتي تم ضبطها الشهر الماضي ضواحي سبها.

وقالت الكتيبة، عبر فيسبوك، إن عملية الحرق والإتلاف جاءت تحت إشراف آمرها والمحامي العام ورئيس نيابة ومديرية أمن سبها. ونرت الكتيبة صورا لعملية حرق المزارع واتلاف المخدر.

وأوضحت، أن الاتلاف تم وفق الجدول رقم (5) بالقانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

وداهمت قوات البحث الجنائي، في سبها، قبل 10 أيام مزرعة كبيرة استغلت في زراعة القنب الهندي المخدر والمعروف بـ “الماريغوانا” وألقت القبض على عدد من الأشخاص داخلها.