قشوط: عائلة الدبيبة تسعى لتدمير “الأهلي” انتقاما من جماهيره

اتهم المحلل السياسي محمد قشوط عائلة الدبيبة بالسعي لتدمير نادي الأهلي طرابلس.

وقال قشوط في تغريدة عبر “تويتر”: “أفسدت عائلة الدبيبة الحياة السياسية وعرقلت الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، وأدخلت ليبيا في ركود اقتصادي، وبنفس منهجية الخراب تسعى الآن إلى تدمير نادي الأهلي طرابلس بتمكين ابنها إبراهيم فيه”.

ورأى قشوط أن عائلة الدبيبة “تسعى إلى ذلك انتقاماً من رجل الأعمال إسماعيل الشتيوي وجماهيرية النادي التي لم يسكت صوتها عن مهاجمتها”.

كشفت مصادر عن محاولة عائلة الدبيبة لشراء إدارة “الأهلي طرابلس” بعد سيطرتها على نادي “الاتحاد” الرياضي.

ونشرت إدارة النادي الأهلي بيانا بإعلان تكليف إبراهيم الدبيبة رئيسًا شرفيًا، قبل أن تسارع بحذفه من صفحة النادي على “فيسبوك”.

وقالت مصادر إن العائلة قدمت إبراهيم الدبيبة كرجل أعمال لرئاسة النادي شرفيًا بدلاً عن إسماعيل الشتيوي عبر إنشاء “مجلس رجال الأعمال الداعمين” برئاسة الدبيبة.

وأشارت المصادر إلى أن إبراهيم الدبيبة قدم عرضًا لإدارة النادي بمبلغ قيمته 150 مليون دينار مقابل تنصيبه رئيسًا شرفيًا، بدعم من خاله عبدالحميد الدبيبة ووزير الرياضة بعد تأجيل انتخابات النادي بقرار تمديد للجنته التسييرية لمدة سنة.