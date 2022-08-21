بشأن المرتبات الموقوفة.. الأزرق: من المتوقع اتخاذ إجراءات تصعيدية

قال نقيب أعضاء هيئة التدريس بطرابلس أسامة الأزرق، أمس السبت، إنه من المتوقع اتخاذ إجراءات تصعيدية خلال الأسبوع القادم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لشبكة لام، أوضح فيها ، أنه لا يوجد أي تواصل من قبل الجهات المختصة بخصوص موضوع تعديل أوضاع أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي.

كما أضاف نقيب أعضاء هيئة التدريس بطرابلس، أن النقابة ستعقد الثلاثاء من الأسبوع القادم اجتماعا لمناقشة آخر مُستجدات أعضاء هيئة التدريس.

يذكر أن أعضاء هيئة التدريس خرجوا خلال الشهر الحالي في عدد من التظاهرات، للمطالبة بصرف مستحقات بعض من أعضاء هيئة التدريس الذين لا يتقاضون مرتباتهم لأكثر من 6 سنوات