الرقابة على الأغذية: غلق معمل حلويات ومطعم بمدينة هون

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأحد، غلق معمل للحلويات ومطعم في مدينة هون؛ لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

جاء ذلك عبر منشور للمركز على صفحته بموقع فيسبوك ، أضاف فيه أنه خلال حملة تفتيشية على معامل الحلويات وبعض المطاعم ومحال المواد الغذائية بمدينة هون، نفذها موظفي مكتب الرقابة علي الأغذية والأدوية الجفرة، رفقة رئيس نيابة الجفرة، وفرع الحرس البلدي بالمدينة، وقسم البحت الجنائي، وجهاز الأمن الداخلي، وفق بيان صادر عن مركز الرقابة على الأغذية.

وأوضح المركز أنه جرى غلق مطعم «بارفيه» للحلويات، ومطعم «المدينة» مكتفيا بالقول بأنهما لم يسوفيا الشروط الصحية...