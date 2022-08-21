افتتاح مهبط الطيران العمودي نالوت

افتتح وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي، الخميس الماضي، مهبط الطيران العمودي في بلدية نالوت.

وأشارت الصفحة الرسمية للمجلس البلدي نالوت، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن تدشين المهبط جاء بعد اعتماده رسميًا من مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية كمهبط طيران عمودي لنقل الحالات الطارئة.

وافتتح المهبط الوزير والوفد المرافق له رفقة عميد وأعضاء المجلس البلدي، ومجلس الأعيان، ومدير مكتب المواصلات، وعدد من مدراء المكاتب والإدارات والأجهزة الأمنية بالبلدية.

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صعوبات في مجال المواصالات ببلدية نالوت

وقبل افتتاح المهبط، ناقش عميد وأعضاء المجلس البلدي نالوت مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية بديوان البلدية الصعوبات التي تواجه البلدية في مجال قطاع المواصلات، واتخاذ الخطوات العملية لمعالجتها.

وجرى التطرق إلى جملة من المواضيع المتعلقة بتفعيل مشاريع عودة الحياة في قطاع المواصلات ومواصلة العمل بها.