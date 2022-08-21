بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 21 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 21 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الاجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر السحب على مناطق الشمال وفرصة سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد على بعض المناطق خاصة على المنطقة الممتدة من (الخمس حتى سرت )مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (30-34)مْ

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة ، ومن المتوقع ان تكون جيدة يوم الثلاثاء خاصةً على الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (29-33)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية .

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:46)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:34).