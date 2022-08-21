النهر الصناعي: استمرار أعمال إزالة المباني المخالفة على الخط المغذي لبنغازي

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أمس السبت، استمرار أعمال إزالة المباني المخالفة المقامة على الخط الفرعي المغذي لمدينة بنغازي من خزانات مياه سوداء ووصلات غير قانونية.

وقال الجهاز في بيان له “إن اللجنة الأمنية المشتركة وكتيبة أمن النهر تابعت صباح اليوم أعمالها بإزالة المباني والخروقات الواقعة على الخط بجانب الوصلات غير القانونية، التي تقع ضمن حيز الخمسة أمتار من حرم المسار“.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية جاءت “للحفاظ على الإمداد المائي لمدينة بنغازي، وعلى حياة أكثر من مليون مواطن يشربون من مياه النهر“.

وبحسب الجهاز سيتم، كمرحلة أولى، إزالة المخالفات التي تهدد سريان المياه والتي تقع ضمن حدود 7 متر على جانبي المسار على امتداد طريق النهر، وذلك بعد أن تم منح إنذارات للمخالفين بضرورة الإخلاء قبل الشروع في أعمال الإزالة.