السلامة الوطنة: غرق شخصين في تاجوراء

أعلنت هيئة السلامة الوطنية غرق شخصين أحدهما ليبي الجنسية والآخر تونسي في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.

وأكد مدير إدارة الإنقاذ البحرى بالهيئة لواء إبراهيم الثابت أن وحدة الإنقاذ البحرى تاجوراء استجابت لعدد خمس بلاغات تم فيهم الإبلاغ عن خمسة حالات غرق تم إنقاذ ثلاثة منهم فيما توفي إثنين أحدهما ليبي من منطقة الدريبي والآخر تونسي من القيروان.

كما استجابت وحدة الإنقاذ البحرى الزاوية مرسى ديلة للبلاغ الوارد عن غرق شخص ليبى إلا أنه لم يتم العثور عليه وتم دعم الوحدة من طرف وحدة الإنقاذ البحرى المطرد .

وأيضا استجابت وحدة الإنقاذ البحرى صبراته للبلاغ الوارد للوحدة عن غرق مواطن تشادى الجنسية وتم العثور عليه وتسليمه إلى الجهات ذات الاختصاص .