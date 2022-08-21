نحو 113 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الثانوية العامة في مادة التربية الإسلامية

بدأ 112 ألف و956 طالبة وطالبة، اليوم الأحد، آداء الامتحانات النهائية لشهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي، إذ يؤدى طلاب قسمي العلمي والأدبي امتحان مادة «التربيةالإسلامية»، ومادتي «القرآن الكريم وأحكامه والثقافة الإسلامية» لطلاب القسم الديني.

وقال مُدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود إن الامتحانات ستُجرى في 7744 قاعة اِمتحانية داخل 8626 مُؤسسة تعليمية. مشيراً إلى أن هناك 3635 فرد أمن يتولون تأمين مقار الامتحانات بمختلف مراقبات التربية والتعليم بالبلديات، وفق الصفحة الرسمية للمركو

الأسئلة لجميع مستويات الطلاب

وأوضح أن الأسئلة الامتحانات موزعة على 13 مركز توزيع على مختلف المناطق والمدن وستكون من ضمن المفردات المقررة التي حددها مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالوزارة.

ونوه إلى أن الامتحانات «في متناول جميع مستويات الطلاب مراعية فيها الفروق الفردية وموزعة حسب الأوزان النسبية والتوزيع العددي للأبواب وفق ما اعتمدته مصلحة التفتيش التربوي».