اعتدال حالة الطقس مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة

العنوان-طرابلس

تشهد أغلب مناطق ليبيا أجواء معتدلة مع تكاثر السحب على مناطق الشمال وفرصة سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الشمال الشرقي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر يوم مساء الغد على بعض المناطق خاصة على المنطقة الممتدة من (الخمس حتى سرت )مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (30-34)مْ.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تتكاثر السحب من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع ان تكون جيدة يوم الثلاثاء خاصةً على الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (29-33)مْ.

وفي الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلي ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37-41)مْ.

وفي الواحات-السرير-تازربو- الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(37-40)مْ.