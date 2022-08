ليبيا- تناول تقريران إخباريان حجم القوات العسكرية في ليبيا خلال العام 2019 ومقدار الإنفاق التسليحي عليها والدعم العسكري الذي وفرته تركيا لطرف بعينه.

التقريران اللذان نشرتهما صحيفة “موروكو وورلد نيوز” المغربية الناطقة بالإنجليزية وموقع “غريك ستي تايمز” الإخباري اليوناني الناطق بالإنجليزية وتابعتهما وترجمت أبرز ما ورد فيهما صحيفة المرصد، أكدا إنفاق ليبيا 3 مليارات و430 مليون دولار على التسليح.

وأضاف التقريران: إن تعداد أفراد المؤسسة العسكرية في ليبيا يبلغ 45 ألفا ما يمثل 0.66% بالنسبة لحكم السكان في البلاد، كاشفين في ذات الوقت عن مصادرة اليونان 8 مركبات عسكرية مدرعة من طراز “كيربي” مرسلة من تركيا إلى ليبيا في العام 2015، في وقت يتم فيه الآن استخدامها من قبل الشرطة اليونانية.

ترجمة المرصد – خاص

The post بعد مصادرتها.. تقارير إخبارية: شرطة اليونان تستخدم مركبات “كيربي” العسكرية أرسلتها تركيا إلى ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية