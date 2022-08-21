الارصاد: امطار جيدة تصحبها خلايا رعدية بدءاً من الغد في هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 21/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون معتدلة على اغلب مناطق ليبيا.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتراوح درجات الحرارة ما بين (30-34) م على مناطق الشمال، و مابين (37-41) على مناطق الجنوب.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لاخر على اغلب مناطق الشمال واحتمال سقوط امطار متفرقة من يوم الغد ومن المتوقع ان تكون الفرصة جيدة يوم الثلاثاء على بعض مناطق الشمال الشرقي تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية.

والله اعلم.